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The Economist: ЮАР дрейфует в сторону России и Китая и вызывает на Западе разочарование

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Руководство ЮАР всё больше склоняется к сотрудничеству с Россией и Китаем, отдаляясь от Запада, несмотря на экономические проблемы, решение которых зависит от западных инвестиций, пишет The Economist.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор, по словам неназванных источников, во время встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем заявила, что Запад не может учить ЮАР, потому что он не помогал ей в период «борьбы за свободу», пишет газета.

«Кроме того, связи с Россией и Китаем сейчас являются важными для Кейптауна по прагматическим причинам», — пишет ИноТВ со ссылкой на британское издание.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту RT Калебу Мопину заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.

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