Замглавы МИД России Богданов: США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России», — сказал Богданов.
По его словам, с начала проведения СВО на Украине власти западных стран ещё больше усилили давление на страны Африки.
Речь идёт об угрозах применения санкций, а также о прекращении финансовой и гуманитарной помощи.
Ранее президент России Владимир Путин направил обращение к участникам Ассамблеи глав государств и правительств стран — членов Африканского союза.
Также сообщалось, что у южных берегов Африки началась активная фаза учений кораблей ЮАР, России и КНР.