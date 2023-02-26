Замглавы МИД России Богданов: США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что США оказывают беспрецедентное давление на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России», — сказал Богданов.

По его словам, с начала проведения СВО на Украине власти западных стран ещё больше усилили давление на страны Африки.

Речь идёт об угрозах применения санкций, а также о прекращении финансовой и гуманитарной помощи.

Ранее президент России Владимир Путин направил обращение к участникам Ассамблеи глав государств и правительств стран — членов Африканского союза.

Также сообщалось, что у южных берегов Африки началась активная фаза учений кораблей ЮАР, России и КНР.