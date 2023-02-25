У южных берегов Африки началась активная фаза учений кораблей ЮАР, России и КНР
Об этом сообщает ТАСС.
«Зоной учений является акватория между городом-портом Дурбан и заливом Ричардс-Бей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках учений будут проведены артиллерийские стрельбы, отражение атак воздушного нападения условного противника.
Активная фаза учений закончится 27 февраля.
Ранее фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на учения в Индийском океане.
Также сообщалось, что военно-морские учения России, ЮАР и Китая начались в Африке.