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У южных берегов Африки началась активная фаза учений кораблей ЮАР, России и КНР

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В Минобороны ЮАР заявили, что корабли ЮАР, России и КНР начали активную часть совместных военно-морских учений под кодовым названием «Мози-2».

Об этом сообщает ТАСС.

«Зоной учений является акватория между городом-портом Дурбан и заливом Ричардс-Бей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений будут проведены артиллерийские стрельбы, отражение атак воздушного нападения условного противника.

Активная фаза учений закончится 27 февраля.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на учения в Индийском океане.

Также сообщалось, что военно-морские учения России, ЮАР и Китая начались в Африке.

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