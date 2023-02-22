Военно-морские учения России, ЮАР и Китая начались в Африке
- РИА Новости
«В порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики прошла торжественная церемония открытия трёхстороннего военно-морского учения, в котором примут участие корабли Военно-морского флота России, Южно-Африканских национальных сил обороны и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая», — сообщило российское Министерство обороны.
Активная часть учения пройдёт с 25 по 27 февраля.
Российскую Федерацию на учении представляют фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота.