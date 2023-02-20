Путин направил обращение к участникам Ассамблеи глав государств стран — членов Африканского союза

Российский лидер Владимир Путин направил обращение к участникам Ассамблеи глав государств и правительств стран — членов Африканского союза.

«За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества», — заявил Путин.

По его словам, эта международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, а также в упрочнении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте.

Как отметил российский президент, для России страны Африки были и остаются важными и надёжными партнёрами.

Путин также напомнил, что первый саммит Россия — Африка, который прошёл в Сочи в 2019 году, создал хорошие условия для активизации традиционно дружественных связей.