Келин: послу Британии заявили протест в связи с выступлением у суда

Послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт заявили протест в российском МИД в связи с выступлением у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Самая свежая новость... что посол Британии в Москве была вызвана в МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что... рассматривается вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами», — отметил Келин.

По его словам, поведение послов США, Великобритании и Канады расценивается как грубое вмешательство во внутренние дела российской стороны.

Ранее сообщалось, что Броннерт без комментариев для журналистов покинула здание российского дипведомства.

Уточняется, что она провела в российском МИД около 20 минут.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.