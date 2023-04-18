Келин: послу Британии заявили протест в связи с выступлением у суда
- РИА Новости
«Самая свежая новость... что посол Британии в Москве была вызвана в МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что... рассматривается вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами», — отметил Келин.
По его словам, поведение послов США, Великобритании и Канады расценивается как грубое вмешательство во внутренние дела российской стороны.
Ранее сообщалось, что Броннерт без комментариев для журналистов покинула здание российского дипведомства.
Уточняется, что она провела в российском МИД около 20 минут.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.