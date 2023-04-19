Reuters: президент Южной Кореи допустил возможность оказания военной помощи Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность оказания военной помощи Украине, сообщает агентство Reuters.

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьёзное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — сказал политик в интервью агентству.

Отмечается, что южнокорейская сторона в первый раз выразила готовность поставлять оружие Украине.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз попытается закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Вооружённых сил Украины.

Вместе с этим южнокорейский премьер-министр Хан Док Су отмечал, что Южная Корея пока не готова отправлять оружие на Украину.