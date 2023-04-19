Reuters: президент Южной Кореи допустил возможность оказания военной помощи Украине

Короткая ссылка
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые допустил возможность оказания военной помощи Украине, сообщает агентство Reuters.

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьёзное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — сказал политик в интервью агентству.

Отмечается, что южнокорейская сторона в первый раз выразила готовность поставлять оружие Украине.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз попытается закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Вооружённых сил Украины.

Вместе с этим южнокорейский премьер-министр Хан Док Су отмечал, что Южная Корея пока не готова отправлять оружие на Украину

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить