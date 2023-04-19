Спецпредставитель КНР: Китай не поставлял оружие ни России, ни Украине

Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

«Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта», — цитирует ТАСС Сяомина.

Он отметил, что США не имеют права шантажировать Китай по данному вопросу, или давать подсказки.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.