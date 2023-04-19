«Рёнхап»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР запустит военный спутник-разведчик

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян запустит военный разведывательный спутник, как ранее и планировалось.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее в ЕС осудили пуск баллистической ракеты нового типа со стороны КНДР 13 апреля и призвали Пхеньян прекратить подобные запуски.