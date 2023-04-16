В ЕС осудили очередной запуск баллистической ракеты со стороны КНДР

В ЕС осудили пуск баллистической ракеты нового типа со стороны КНДР 13 апреля и призвали Пхеньян прекратить подобные запуски.

«ЕС решительно осуждает запуск КНДР нового типа баллистической ракеты большой дальности 13 апреля. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия», — приводит сообщение РИА Новости.

В ЕС призвали власти Северной Кореи немедленно выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совбеза ООН по части полного отказа от всего ядерного оружия и других средств массового поражения, а также программ по созданию баллистических ракет.

Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР упала за пределами территориальных вод страны.