Страны G7 осудили ракетные пуски Северной Кореи
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- © Ahn Young-joon
«G7 решительно осудила продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи», — приводит ТАСС заявление.
Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.
Позднее в ЕС осудили пуск баллистической ракеты нового типа со стороны КНДР 13 апреля и призвали Пхеньян прекратить подобные запуски.