Страны G7 осудили ракетные пуски Северной Кореи

Короткая ссылка
Страны «Большой семёрки» (G7) решительно осудили ракетные пуски КНДР. Об этом сообщили главы внешнеполитических ведомств G7 в ходе встречи в японском городе Каруидзава.
Страны G7 осудили ракетные пуски Северной Кореи
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«G7 решительно осудила продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи», — приводит ТАСС заявление.

Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее в ЕС осудили пуск баллистической ракеты нового типа со стороны КНДР 13 апреля и призвали Пхеньян прекратить подобные запуски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить