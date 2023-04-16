Страны G7 осудили ракетные пуски Северной Кореи

Страны «Большой семёрки» (G7) решительно осудили ракетные пуски КНДР. Об этом сообщили главы внешнеполитических ведомств G7 в ходе встречи в японском городе Каруидзава.

«G7 решительно осудила продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи», — приводит ТАСС заявление.

Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее в ЕС осудили пуск баллистической ракеты нового типа со стороны КНДР 13 апреля и призвали Пхеньян прекратить подобные запуски.