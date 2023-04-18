Во Франции призвали увеличить военный бюджет для обеспечения безопасности в случае угрозы

Депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Жизель Лелуи заявила, что стране необходимо существенно увеличить военный бюджет. По мнению политика, такая мера необходима для отражения потенциальных угроз безопасности государству извне. Соответствующий призыв Лелуи содержится в её обращении к главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню, с которым ознакомился RT.

Так, в обращении к Лекорню депутат напомнила, что власти Франции приняли решение увеличить военный бюджет на 2024—2030 годы до €413 млрд. Это означает, что бюджет военного ведомства вырастет на 30% по сравнению с финансированием, выделенным ему за 2019—2025 годы. В то же время Лелуи уточнила, что, несмотря на громкие заявления властей, из-за инфляции рост соответствующих финансовых показателей окажется несущественным.

«Этот новый закон о военном планировании практически следовало бы назвать потёмкинским военным планированием правительства, поскольку это мираж, учитывая вводящие в заблуждение цифры», — объяснила депутат.

По её словам, Франции сегодня необходимо «утроить» объёмы финансирования военной сферы, ведь стране необходимы человеческие и технические ресурсы, чтобы «справиться с возможным конфликтом высокой интенсивности». Сегодня их определённо недостаточно, подчеркнула Лелуи.

«Потери военной техники в мирное время из-за передачи её Украине заставляют опасаться, что некоторая техника может быть продана другой стране в период действия будущего закона о военном планировании. Времена изменились, как и ставки. Французская армия должна быть в состоянии, если это необходимо, выдержать войну во всей её продолжительности и жёсткости, и, главное, выиграть её, избежав слишком большого удара. Важны не речи, а цифры», — отметила Лелуи.

На этом фоне она спросила Лекорню, почему бы властям не проиндексировать закон о военном планировании «не только на уровне бюджета как такового, а на уровне исследований и потребностей в оперативных мощностях».

В январе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны будет увеличен на треть, до €400 млрд, в период с 2024 по 2030 год.

Накануне Нового года Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы». В свою очередь, в марте глава французского МИД Катрин Колонна призвала партнёров к массовой военной помощи Киеву.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад напрямую является участником конфликта с Россией, в том числе из-за поставок оружия Украине.