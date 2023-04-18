Во Франции призвали увеличить военный бюджет для обеспечения безопасности в случае угрозы
- AP
- © Bob Edme
Так, в обращении к Лекорню депутат напомнила, что власти Франции приняли решение увеличить военный бюджет на 2024—2030 годы до €413 млрд. Это означает, что бюджет военного ведомства вырастет на 30% по сравнению с финансированием, выделенным ему за 2019—2025 годы. В то же время Лелуи уточнила, что, несмотря на громкие заявления властей, из-за инфляции рост соответствующих финансовых показателей окажется несущественным.
«Этот новый закон о военном планировании практически следовало бы назвать потёмкинским военным планированием правительства, поскольку это мираж, учитывая вводящие в заблуждение цифры», — объяснила депутат.
По её словам, Франции сегодня необходимо «утроить» объёмы финансирования военной сферы, ведь стране необходимы человеческие и технические ресурсы, чтобы «справиться с возможным конфликтом высокой интенсивности». Сегодня их определённо недостаточно, подчеркнула Лелуи.
«Потери военной техники в мирное время из-за передачи её Украине заставляют опасаться, что некоторая техника может быть продана другой стране в период действия будущего закона о военном планировании. Времена изменились, как и ставки. Французская армия должна быть в состоянии, если это необходимо, выдержать войну во всей её продолжительности и жёсткости, и, главное, выиграть её, избежав слишком большого удара. Важны не речи, а цифры», — отметила Лелуи.
На этом фоне она спросила Лекорню, почему бы властям не проиндексировать закон о военном планировании «не только на уровне бюджета как такового, а на уровне исследований и потребностей в оперативных мощностях».
В январе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны будет увеличен на треть, до €400 млрд, в период с 2024 по 2030 год.
Накануне Нового года Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы». В свою очередь, в марте глава французского МИД Катрин Колонна призвала партнёров к массовой военной помощи Киеву.
Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад напрямую является участником конфликта с Россией, в том числе из-за поставок оружия Украине.