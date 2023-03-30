Глава российского МИД Сергей Лавров: Запад напрямую является участником конфликта с Россией

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina заявил, что Запад напрямую является участником войны с Россией.
Глава российского МИД Сергей Лавров: Запад напрямую является участником конфликта с Россией
  • РИА Новости

«Мы не можем более терпеть линию Запада, который в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против Российской Федерации. Она ведётся руками украинских военнослужащих по приказу киевского режима», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что сам киевский режим открыто признаёт, что без поставок западного оружия не способен ни на что.

«Это характерное признание. Оно означает только одно: Запад напрямую является участником этой войны», — указал Лавров.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад помогает Украине в планировании операций.

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