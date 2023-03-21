Патрушев: Запад помогает Украине в планировании операций

Страны Запада помогают Киеву в планировании операций.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», — цитирует его РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти стран Евросоюза пока не знают, какое количество боеприпасов смогут передать украинской армии.