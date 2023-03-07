Глава МИД Франции Колонна призвала к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Колонны, военная поддержка Киева должна быть массовой и быстрой, чтобы Украина могла «когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя».
Она добавила, что сейчас Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах ПВО.
Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.