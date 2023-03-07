Глава МИД Франции Колонна призвала к массовой военной помощи Украине для контрнаступления

Глава французского МИД Катрин Колонна призвала партнёров к массовой военной помощи Киеву.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Колонны, военная поддержка Киева должна быть массовой и быстрой, чтобы Украина могла «когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя».

Она добавила, что сейчас Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах ПВО.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.