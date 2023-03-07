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Глава МИД Франции Колонна призвала к массовой военной помощи Украине для контрнаступления

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Глава французского МИД Катрин Колонна призвала партнёров к массовой военной помощи Киеву.
Глава МИД Франции Колонна призвала к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
  • AP
  • © Andreea Alexandru

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Колонны, военная поддержка Киева должна быть массовой и быстрой, чтобы Украина могла «когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя».

Она добавила, что сейчас Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах ПВО.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.

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