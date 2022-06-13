Макрон заявил, что Франция «вступила в военную экономику»

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Французский лидер Эммануэль Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».
Макрон заявил, что Франция «вступила в военную экономику»
  • AP

«Я попросил министра и начальника штаба вооружённых сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа.

По его словам, Франция «вступила в военную экономику».

Ранее сообщалось, что Латвия потратила примерно треть своего оборонного бюджета на военную помощь Украине.

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