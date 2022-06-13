Макрон заявил, что Франция «вступила в военную экономику»
- AP
«Я попросил министра и начальника штаба вооружённых сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа.
По его словам, Франция «вступила в военную экономику».
Ранее сообщалось, что Латвия потратила примерно треть своего оборонного бюджета на военную помощь Украине.