Макрон заявил, что Франция «вступила в военную экономику»

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».

«Я попросил министра и начальника штаба вооружённых сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022 в пригороде Парижа.

По его словам, Франция «вступила в военную экономику».

Ранее сообщалось, что Латвия потратила примерно треть своего оборонного бюджета на военную помощь Украине.