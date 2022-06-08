Латвия потратила примерно треть своего оборонного бюджета на военную помощь Украине

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Латвия потратила примерно треть своего оборонного бюджета на военную помощь Украине, сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш во время форума, организованного изданием Financial Times.
Латвия потратила примерно треть своего оборонного бюджета на военную помощь Украине
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«Мы направили около €250 млн только в рамках военной помощи, не говоря уже про гуманитарную и иную поддержку. Это составляет примерно одну треть нашего оборонного бюджета. Если бы у нас было что-либо ещё, мы бы немедленно поделились этим с Украиной», — цитирует политика ТАСС.

Латвия продолжит поддерживать Украину, несмотря на высокие показатели инфляции в стране, которая в мае разогналась до 16%, добавил он.

Он также призвал «сохранять ясность взгляда» и не забывать, «кто виновен» в такой инфляции.

Кариньш предложил Евросоюзу начать обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что в Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов. Решение о блокировке трансляции около 80 телеканалов вступит в силу с 9 июня.

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