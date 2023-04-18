Посол России Станиславов рассказал о потерях Венгрии от антироссийских санкций ЕС

Из-за антироссийских санкций Венгрия может потерять примерно 4,8% от ВВП страны в 2023 году, заявил российский посол в стране Евгений Станиславов.

«Согласно расчётам авторитетного венгерского Института экономических исследований «Макроном», в текущем году из-за антироссийских санкций ЕС и конфликта на Украине Венгрия может потерять 3,7 трлн форинтов (около €10 млрд), что составляет порядка 4,8% от ВВП, прогнозируемого на 2023 год», — сказал Станиславов в интервью газете «Известия».

По его словам, введённые против России ограничения привели к росту цен на энергоносители, что стало дополнительным бременем не только для семей и предприятий, но и для госбюджета.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не собирается по политическим причинам отказываться от надёжных долгосрочных контрактов, в том числе с «Газпромом».

По его словам, для страны является приоритетом обеспечение стабильных поставок энергоресурсов.

До этого власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.

В марте Сийярто проинформировал о договорённости с Новаком о продолжении бесперебойных поставок российских нефти и газа.