Власти Японии выразили России протест из-за учений ТОФ

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.

По его словам, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.

Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.