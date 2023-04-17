Власти Японии выразили России протест из-за учений ТОФ

Короткая ссылка
Правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов.
Власти Японии выразили России протест из-за учений ТОФ
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.

По его словам, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.

Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить