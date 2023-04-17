Власти Японии выразили России протест из-за учений ТОФ
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.
По его словам, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.
В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.
Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.