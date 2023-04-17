Шойгу: стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по противнику в Тихом океане

Короткая ссылка
В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — заявил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу пояснил, что после завершения проверки силы флота вернутся в пункты базирования.

Ранее Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить