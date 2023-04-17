Шойгу: стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по противнику в Тихом океане

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — заявил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу пояснил, что после завершения проверки силы флота вернутся в пункты базирования.

Ранее Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.