Шойгу: стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по противнику в Тихом океане
Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Стратегические ракетоносцы совершат полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», — заявил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Шойгу пояснил, что после завершения проверки силы флота вернутся в пункты базирования.
Ранее Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.
14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.