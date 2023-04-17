Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки ТОФ начнётся 18 апреля

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля. Об этом он доложил российскому лидеру Владимиру Путину.

«С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — отметил министр.

По его словам, силы флота отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, а также проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. Как отметил Шойгу, к ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих.

Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществляют экипажи вертолётов Ка-27.

Отмечается, что непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Евменов Николай Анатольевич.

Внезапная проверка сил ТОФ проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС России.

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