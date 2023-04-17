Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки ТОФ начнётся 18 апреля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля. Об этом он доложил российскому лидеру Владимиру Путину.

«С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — отметил министр.

По его словам, силы флота отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, а также проведут практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. Как отметил Шойгу, к ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих.

Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществляют экипажи вертолётов Ка-27.

Отмечается, что непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Евменов Николай Анатольевич.

Внезапная проверка сил ТОФ проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС России.