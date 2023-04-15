Вертолёты Ка-27 осуществляют воздушное прикрытие военной техники в рамках проверки сил ТОФ
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Об этом сообщили в Минобороны.
«Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ», — говорится в сообщении.
На маршруте передвижения организована работа специалистов комендантской службы, которые организуют прохождение военной техники на наиболее сложных участках.
14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.