Вертолёты Ка-27 осуществляют воздушное прикрытие военной техники в рамках проверки сил ТОФ

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Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществляют экипажи вертолётов Ка-27.
Вертолёты Ка-27 осуществляют воздушное прикрытие военной техники в рамках проверки сил ТОФ
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщили в Минобороны.

«Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ», — говорится в сообщении.

На маршруте передвижения организована работа специалистов комендантской службы, которые организуют прохождение военной техники на наиболее сложных участках.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.

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