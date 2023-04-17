Французский политик Филиппо предрёк Зеленскому сложности после разоблачения его хищений

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Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского ждут сложности после разоблачения его хищений.
Французский политик Филиппо предрёк Зеленскому сложности после разоблачения его хищений
  • globallookpress.com

«Ужасный день для Зеленского! Хищение $400 млн, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто!» — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим политик в своих соцсетях отметил решение Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины.

Ранее бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

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