Главы МИД G7 осудили решение России разместить в Белоруссии ядерное оружие

Главы МИД стран G7 осудили решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Как сообщает ТАСС, председательствующий на встрече глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси на сессии, посвящённой Украине, заявил, что решение Москвы «приведёт к дальнейшей эскалации ситуации».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская сторона занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.