Главы МИД G7 осудили решение России разместить в Белоруссии ядерное оружие
Как сообщает ТАСС, председательствующий на встрече глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси на сессии, посвящённой Украине, заявил, что решение Москвы «приведёт к дальнейшей эскалации ситуации».
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская сторона занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.