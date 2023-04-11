МИД Белоруссии: планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства
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Об этом заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.
«Я глубоко уверен, что этот шаг послужит дальнейшему развитию нашего Союзного государства в этой конкретной сфере сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.
По словам Амбразевича, этот шаг направлен на укрепление обороноспособности Союзного государства в условиях «агрессивного окружения».
10 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.