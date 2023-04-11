МИД Белоруссии: планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства

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Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства.
МИД Белоруссии: планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства
  • Legion-Media

Об этом заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.

«Я глубоко уверен, что этот шаг послужит дальнейшему развитию нашего Союзного государства в этой конкретной сфере сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

По словам Амбразевича, этот шаг направлен на укрепление обороноспособности Союзного государства в условиях «агрессивного окружения».

10 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.

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