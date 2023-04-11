МИД Белоруссии: планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства

Планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии послужат дальнейшему развитию Союзного государства.

Об этом заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.

«Я глубоко уверен, что этот шаг послужит дальнейшему развитию нашего Союзного государства в этой конкретной сфере сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

По словам Амбразевича, этот шаг направлен на укрепление обороноспособности Союзного государства в условиях «агрессивного окружения».

10 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.