Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — RT) безопасности», — заявил он.

Ранее Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.