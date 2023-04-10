Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России
Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.
«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — RT) безопасности», — заявил он.
Ранее Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.