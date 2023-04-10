Лукашенко заявил Шойгу, что Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

«В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — RT) безопасности», — заявил он.

Ранее Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.

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