Полковник США в отставке Магиннис обвинил Байдена во лжи об Украине

Американский полковник в отставке Роберт Магиннис обвинил президента США Джо Байдена во лжи о роли Вашингтона в украинском конфликте.

«Реальное положение дел написано в этих разведданных (секретных документах Пентагона, попавших в сеть. — RT), что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжёт своему народу?» — написал он в статье для Fox News.

По словам Магинниса, люди всё чаще задают вопрос о степени вовлечённости США в украинский конфликт, может ли Киев противостоять Москве в принципе и почему американские поставки оружия опустошают запасы США.

Автор материала отметил, что Байден и его администрация не смогли также ничего ответить и на вопрос о том, какие национальные интересы Соединённые Штаты преследуют на Украине.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Как отметили в Кремле, у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.