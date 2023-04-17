ЕК окажет «поддержку в информационной деятельности» европейскому ведомству в Румынии

Генеральный директорат ЕК по коммуникациям опубликовал тендер на оказание поддержки Бюро по связям Европарламента в Румынии. Исполнителям предстоит заняться организацией мероприятий и коммуникационных кампаний, а также производством медиаконтента. С документом ознакомился RT.

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям планирует оказать поддержку Бюро по связям ЕП в Румынии в вопросах организации мероприятий и другой информационной деятельности. На этот проект будет направлено €600 тыс.

Как отмечается в документе, бюро ориентировано на заинтересованных лиц, СМИ и широкую общественность, которые зачастую имеют «большое политическое и стратегическое значение».

В Генеральном директорате ЕК пояснили, что Европарламент разработал «новый подход», согласно которому проводится постоянное сотрудничество с гражданами на местах, «с особо заинтересованными в ЕС людьми», которые готовы поделиться своим интересом с друзьями, соседями и коллегами.

«Наша конечная цель — мобилизовать их в качестве лиц, продвигающих идеалы Европейского парламента, и в преддверии выборов в нужное время — в качестве активных распространителей идей демократической власти граждан», — подчёркивают авторы документа.

Первоначальная продолжительность контракта составляет 12 месяцев с возможностью продления до трёх раз.

Ранее Еврокомиссия направляла финансирование на поддержку информационной деятельности отделений по связям ЕП в Словении и Литве.