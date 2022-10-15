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ЕК выделит €400 тысяч на поддержку деятельности отделений по связям ЕП в Литве

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям намерен оказать поддержку и техническую помощь в организации информационной деятельности отделений по связям Европарламента в Литве. С документом ознакомился RT.
ЕК выделит €400 тысяч на поддержку деятельности отделений по связям ЕП в Литве
  • AP

Согласно заявке, подрядчик будет заниматься организацией мероприятий и коммуникационных кампаний, производством медиаконтента, в том числе с привлечением сторонних исполнителей. Одним из направлений деятельности в контракте обозначена «работа с избирателями на местах».

«Наша конечная цель — мобилизовать их в качестве лиц, продвигающих идеалы Европейского парламента, и в преддверии выборов в нужное время — в качестве активных распространителей идей демократической власти граждан», — говорится в документе.

Составители отмечают, что настоящий контракт касается мероприятий, проводимых Европейским парламентом в Литве — как в столице, так и в различных регионах — в целях децентрализации коммуникации. Эти услуги также могут быть запрошены для реализации мероприятий на основе межгосударственного сотрудничества с соседними странами, отмечают европейские специалисты.

Отделения по связям Европарламента поддерживают контакт с заинтересованными сторонами, СМИ и широкой общественностью, «что часто имеет серьёзное политическое и стратегическое значение», отмечают в ЕК.

Ранее Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям опубликовал вакансию менеджера по работе с социальными сетями в Латвии.

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