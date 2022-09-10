Еврокомиссия объявила о поиске менеджера по работе с соцсетями в Латвии

Генеральный директорат ЕК по коммуникации опубликовал вакансию менеджера по работе с социальными сетями в Латвии. В рамках договора поставщик услуг будет взаимодействовать с онлайн-аудиторией, «прислушиваться» к новым тенденциям и угрозам и сообщать о настроениях населения, говорится в описании договора. С текстом документа ознакомился RT.

«Наша цель — обеспечить эффективную и результативную коммуникационную деятельность Представительства (Европейской комиссии. — RT) в Латвии в социальных сетях, организуя содержательные беседы, проводя мониторинг и оценку успеха мероприятий в социальных сетях, а также принимая во внимание и освещая то, о чём люди высказываются в сети», — отмечают в генеральном директорате по коммуникации.

По замыслу составителей, такой вид деятельности позволит охватить новую аудиторию и бороться с дезинформацией.

В частности, в задачи сотрудника по работе с соцсетями будет входить взаимодействие с населением Латвии в соцсетях и мониторинг настроения онлайн-аудитории относительно различных тем.

«В рамках наших коммуникационных акций большое внимание уделяется таким темам, как «Зелёное, цифровое, экономическое восстановление», «Солидарность с Украиной», «Вакцинация», «ЕС в мире», — уточняется в документе.

Вместе с тем подрядчику необходимо будет «прислушиваться» к новым тенденциям и угрозам, появляющимся на страницах Еврокомиссии, и давать рекомендации по оптимизации контента для более эффективного вовлечения аудитории в онлайн-общение.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT предположил, что инициатива может быть направлена на борьбу с российским сегментом в социальных сетях Латвии.

«Надо признать, что евроструктуры достаточно эффективно работают в новых видах социальных медиа, и в этом смысле они наверняка будут пользоваться уже имеющимися наработками по мониторингу социальных сетей латвийского сегмента и по организации различных информационных кампаний в латвийских соцсетях с целью заглушения голоса пророссийской, русской, русскокультурной общественности латвийского государства», — отметил эксперт.

Ранее в Еврокомиссии ответили на вопрос о нарушении прав русскоязычного населения в Латвии.