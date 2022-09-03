военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Еврокомиссия потратит €4 млн на укрепление центров стратегического прогнозирования ЕС

Короткая ссылка
Оксана Соломатина, Полина Полетаева
Генеральный директорат ЕК по инструментам внешней политики объявил тендер на развитие центра стратегического прогнозирования ЕС. Инициатива подразумевает продвижение европейских интересов и ценностей среди стран Группы двадцати и стратегических партнёров. С документом ознакомился RT.
Еврокомиссия потратит €4 млн на укрепление центров стратегического прогнозирования ЕС
  • Gettyimages.ru

«Общая цель данной инициативы — содействие укреплению внешнеполитических приоритетов ЕС путём поддержки в разработке центра стратегического прогнозирования и анализа», — отмечают в ЕК.

Согласно документу, в первую очередь европейских специалистов интересуют вопросы «борьбы нарративов, мира/безопасности/обороны, дезинформации и терроризма».

Кроме того, подрядчик должен будет способствовать «продвижению интересов и ценностей ЕС, а также достижению наступательных интересов ЕС по всему миру», но в основном среди стран группы двадцати и стратегических партнёров, подчёркивается в описании договора.

На реализацию инициативы Еврокомиссия выделяет €4 млн.

Ранее в ЕК заявили о риске «утечки мозгов» и нехватке специалистов с высшим образованием. На решение этого вопроса Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам региональной политики планирует выделить €4,5 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить