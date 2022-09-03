Еврокомиссия потратит €4 млн на укрепление центров стратегического прогнозирования ЕС

Генеральный директорат ЕК по инструментам внешней политики объявил тендер на развитие центра стратегического прогнозирования ЕС. Инициатива подразумевает продвижение европейских интересов и ценностей среди стран Группы двадцати и стратегических партнёров. С документом ознакомился RT.

«Общая цель данной инициативы — содействие укреплению внешнеполитических приоритетов ЕС путём поддержки в разработке центра стратегического прогнозирования и анализа», — отмечают в ЕК.

Согласно документу, в первую очередь европейских специалистов интересуют вопросы «борьбы нарративов, мира/безопасности/обороны, дезинформации и терроризма».

Кроме того, подрядчик должен будет способствовать «продвижению интересов и ценностей ЕС, а также достижению наступательных интересов ЕС по всему миру», но в основном среди стран группы двадцати и стратегических партнёров, подчёркивается в описании договора.

На реализацию инициативы Еврокомиссия выделяет €4 млн.

Ранее в ЕК заявили о риске «утечки мозгов» и нехватке специалистов с высшим образованием. На решение этого вопроса Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам региональной политики планирует выделить €4,5 млн.