Европарламент профинансирует информационную деятельность в Словении

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям направит €500 тыс. на помощь в организации мероприятий и другой коммуникационной деятельности Бюро по связям Европарламента в Словении. С документом ознакомился RT.

Согласно заявке, генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям отвечает за выстраивание репутации Европейского союза через «демонстрацию его демократической легитимности, воплощением которой выступает Европарламент».

«Миссия не ограничивается лишь информированием о ЕС, основная цель — создание диалога между гражданами и заинтересованными лицами с одной стороны и избранными представителями с другой», — подчёркивается в документе.

Предметом данного договора является поддержка организации мероприятий и другой коммуникационной и информационной деятельности Бюро по связям ЕП в Словении.

«Бюро по связям Европейского парламента ориентированы на заинтересованных лиц, СМИ и широкую общественность, которые зачастую имеют большое политическое и стратегическое значение и требуют сложной организационной работы», — отмечается в документе.

В частности, исполнителю предстоит проводить коммуникационные кампании, заниматься производством медиаконтента, в том числе используя третьи лица, говорится в описании договора. Составители отмечают, что данный контракт касается деятельности не только в Любляне, но и в регионах Словении. Услуги могут запрашиваться и для трансграничной деятельности с соседними странами.

Ранее посольство США в Любляне объявило конкурс грантов на «укрепление связей» со Словенией через организации гражданского общества.