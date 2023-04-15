Блинкен: утечка документов не сказалась на взаимоотношениях США с партнёрами

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Утечка секретных документов не повлияла на взаимоотношения США и их партнёров, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: утечка документов не сказалась на взаимоотношениях США с партнёрами
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Он отметил, что Вашингтон связывался с партнёрами после того, как об утечке стало известно.

«Мы делали это на высоком уровне, и мы чётко заявили о своей приверженности защите разведданных и партнёрству в области безопасности», — приводит РИА Новости слова Блинкена на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Госдепа.

Госсекретарь добавил, что инцидент не повлиял на взаимодействие.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.

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