NYT: обвиняемого в утечке документов Пентагона могут приговорить к 15 годам заключения

Обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии. Об этом сообщает газета The New York Times.

По обвинению в несанкционированном изъятии секретных материалов ему грозит до пяти лет тюремного заключения, передаёт ТАСС.

А по второму — несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне — до 10 лет колонии.

Ранее Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.