NYT: обвиняемого в утечке документов Пентагона могут приговорить к 15 годам заключения
По обвинению в несанкционированном изъятии секретных материалов ему грозит до пяти лет тюремного заключения, передаёт ТАСС.
А по второму — несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне — до 10 лет колонии.
Ранее Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.