Фигуранта дела об утечке документов Пентагона Тейшейру оставили под арестом до 19 апреля

Фигуранта дела об утечке документов Пентагона, 21-летнего сотрудника разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джека Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания.

Об этом сообщило РИА Новости.

Следующее заседание суда назначено на 19 апреля. На нём будет определена новая мера пресечения.

Также Тейшейре официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.

The New York Times писала, что множество секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие. Лидером группы был Тейшейра.

Достоверность опубликованных в сети данных из якобы секретных документов не подтверждена.