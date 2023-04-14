Фигуранту дела об утечке документов Пентагона Тейшейре официально предъявили обвинение

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Фигуранту дела об утечке, предположительно, секретных документов Пентагона и американской разведки Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.
Фигуранту дела об утечке документов Пентагона Тейшейре официально предъявили обвинение
  • РИА Новости

Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, обвинения были предъявлены Тейшейре в суде Бостона.

Ранее The New York Times писала, что множество секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.

Лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра.

Подлинность опубликованных в сети документов не подтверждена.

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