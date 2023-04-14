Фигуранту дела об утечке документов Пентагона Тейшейре официально предъявили обвинение

Фигуранту дела об утечке, предположительно, секретных документов Пентагона и американской разведки Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации.

РИА Новости

Об этом пишет CNN. По данным телеканала, обвинения были предъявлены Тейшейре в суде Бостона. Ранее The New York Times писала, что множество секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие. Лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра. Подлинность опубликованных в сети документов не подтверждена.