NYT: лидером чата, где появились секретные документы США, является военный ВВС Нацгвардии

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Лидером частной онлайн-группы на тему видеоигр, в которой были опубликованы, предположительно, американские секретные документы, является военный Военно-воздушных сил Нацгвардии Соединённых Штатов.
NYT: лидером чата, где появились секретные документы США, является военный ВВС Нацгвардии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The New York Times

Отмечается, что множество секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие. Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.

Как установила газета, лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра.

Источники издания заявили о намерении следствия побеседовать с Тейшейрой.

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

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