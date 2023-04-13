NYT: лидером чата, где появились секретные документы США, является военный ВВС Нацгвардии
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Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что множество секретных документов за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие. Участниками сообщества под названием Thug Shaker Central были около 20—30 человек.
Как установила газета, лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра.
Источники издания заявили о намерении следствия побеседовать с Тейшейрой.
Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.
По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).