WP: союзники США безропотно ответили на утечку секретных документов разведки

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Реакция союзников Соединённых Штатов на утечку секретных материалов Пентагона была «безропотной».
WP: союзники США безропотно ответили на утечку секретных документов разведки
  • © CC BY 2.0 / Arlington County

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что реакция союзников США была «безропотной».

По словам собеседника газеты, инцидент «вызывает сомнения относительно того, как защищаются секретные документы» в США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.

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