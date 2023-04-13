Repubblica: в Италии установили личности некоторых сообщников Усса при побеге

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Итальянские следователи установили личности ряда человек, которые якобы помогли россиянину Артёму Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане.
Repubblica: в Италии установили личности некоторых сообщников Усса при побеге
  • © РИА Новости / Светлана Волобуева

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Уточняется, что Уссу помогала группа «из менее чем десяти человек».

По сообщениям прокуратуры Милана, Усс за несколько часов покинул Италию на автомобиле, сменив несколько машин, после чего отправился в Словению, затем в Сербию, откуда якобы мог вылететь на самолёте в Россию.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

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