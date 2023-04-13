WP: стоявший за утечкой документов США заявлял, что получил их на военной базе

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Человек, стоявший за утечкой секретных документов Соединённых Штатов, сообщил, что получил их на некой «военной базе».

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord, где появились материалы.

«Они (члены группы. — RT) не обратили внимания, когда один из участников — некий OG — в прошлом году опубликовал сообщение со странными акронимами и жаргонизмами», — сказано в материале.

OG заявлял, что привёз эти материалы домой со своей работы на некой «военной базе», заявил изданию участник группы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису.

Телеканал Fox News заявил, что утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утечка данных из Пентагона связана с приближающимися президентскими выборами в США.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

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