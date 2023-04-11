Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Дело передано в Минюст, который начал уголовное расследование», — приводит РИА Новости его слова.

Остин добавил, что проводит ежедневные брифинги для обсуждения того, как реагировать на случившееся.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).