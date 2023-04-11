Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных

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Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Дело передано в Минюст, который начал уголовное расследование», — приводит РИА Новости его слова.

Остин добавил, что проводит ежедневные брифинги для обсуждения того, как реагировать на случившееся.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

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