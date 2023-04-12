Захарова объяснила утечку данных Пентагона скорыми президентскими выборами в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что утечка данных из Пентагона связана с приближающимися президентскими выборами в США.

По её словам, в рамках предвыборного периода в США начинается «не очень короткая, но явно дивная пора», когда происходят удивительные вещи.

«Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее. Чего только не было», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что в связи с приближающимися в США президентскими выборами всем стоит готовиться к самым разнообразным событиям и происшествиям.

«Эта пора выборная, будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).