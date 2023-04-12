Запад должен научиться уважать мнение других стран, заявил обозреватель «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун.

«Им срочно необходимо усвоить урок «взаимного уважения»: они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них», — пишет Цзяньдун.

По его словам, Запад постоянно пытается «учить» другие страны, и это сильно раздражает остальных участников международных отношений.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствуют действительности.