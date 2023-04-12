Директор ЦРУ Бёрнс назвал крепким сотрудничество России и Китая

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что считает крепким нынешнее сотрудничество России и Китая.

«Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким», — приводит РИА Новости слова Бёрнса в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера.

Он отметил, что характер отношений стран подчёркивает недавно состоявшийся визит главы КНР в Москву.

Глава ЦРУ добавил, что по данным американской разведки, Китай пока не поставлял России оружие и боеприпасы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствуют действительности.