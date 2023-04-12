Директор ЦРУ Бёрнс назвал крепким сотрудничество России и Китая

Короткая ссылка
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что считает крепким нынешнее сотрудничество России и Китая.

«Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким», — приводит РИА Новости слова Бёрнса в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера.

Он отметил, что характер отношений стран подчёркивает недавно состоявшийся визит главы КНР в Москву.

Глава ЦРУ добавил, что по данным американской разведки, Китай пока не поставлял России оружие и боеприпасы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствуют действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить