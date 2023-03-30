Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией

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Народно-освободительная армия Китая и Вооружённые силы России будут на регулярной основе проводить совместные патрулирования на море и в воздухе.
Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

«Армия Китая намерена вместе с ВС России... регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе», — приводит его слова ТАСС.

Кэфэй отметил, что китайская и российская армии намерены постепенно усиливать стратегическую координацию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствуют действительности.

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