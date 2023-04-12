На Тайване зафиксировали приближение к острову 35 самолётов ВС Китая

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Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 35 самолётов китайских вооружённых сил.

«За период с 6:00 вторника, 11 апреля, до 6:00 среды, 12 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 35 самолётов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Twitter.

Отмечается, что 14 самолётов и один БПЛА вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня являются необходимой мерой. По его словам, это серьёзное предупреждение.

ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

По данным тайваньских военных, 45 летательных аппаратов зашли в опознавательную зону ПВО острова.

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