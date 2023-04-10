Песков: Китай имеет право отвечать военными учениями на провокации вокруг Тайваня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай имеет право отвечать военными учениями на провокации вокруг Тайваня.

«Мы с вами за очень короткий период становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к Китайской Народной Республике. Разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе проводить военные манёвры в строгом в соответствии с международным законодательством», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня являются необходимой мерой.

ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

По данным тайваньских военных, 45 летательных аппаратов зашли в опознавательную зону ПВО острова.