Экс-аналитик ЦРУ заявил, что переоценка ВСУ приведёт к проигрышу США на Украине
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«Дальнейшая эскалация на Украине не приведёт к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макговерн подчеркнул, что недавняя утечка секретных документов показала, что высшие военные чиновники США лгали о ситуации в ВСУ.
Он отметил, что нереалистичная оценка может обернуться против Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.
Газета Financial Times заявила, что отследить источник утечки «секретных документов» американского Минобороны очень сложно, учитывая то, что они были распечатаны и сфотографированы.