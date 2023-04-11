Переоценка ВСУ со стороны США приведёт к тому, что планы Вашингтона в отношении Москвы в контексте украинского конфликта провалятся. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

«Дальнейшая эскалация на Украине не приведёт к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн подчеркнул, что недавняя утечка секретных документов показала, что высшие военные чиновники США лгали о ситуации в ВСУ.

Он отметил, что нереалистичная оценка может обернуться против Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

Газета Financial Times заявила, что отследить источник утечки «секретных документов» американского Минобороны очень сложно, учитывая то, что они были распечатаны и сфотографированы.