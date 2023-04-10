Financial Times сообщила о сложностях с выяснением источника утечки документов Пентагона

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Отследить источник утечки «секретных документов» американского Минобороны очень сложно, учитывая то, что они были распечатаны и сфотографированы, пишет Financial Times.
Financial Times сообщила о сложностях с выяснением источника утечки документов Пентагона
  • AP
  • © Alex Brandon

По данным газеты, «слив» этих документов вызвал паранойю в Вашингтоне.

«Фактор, усложняющий расследование, заключается в том, что документы, которые изучила Financial Times, распечатаны и сфотографированы, что, по словам чиновников, может усложнить отслеживание источника «утечки», — цитирует издание РИА Новости.

Как ранее заявили в Кремле, утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

Телеканал CNN со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как стало известно, американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

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