Financial Times сообщила о сложностях с выяснением источника утечки документов Пентагона

Отследить источник утечки «секретных документов» американского Минобороны очень сложно, учитывая то, что они были распечатаны и сфотографированы, пишет Financial Times.

По данным газеты, «слив» этих документов вызвал паранойю в Вашингтоне.

«Фактор, усложняющий расследование, заключается в том, что документы, которые изучила Financial Times, распечатаны и сфотографированы, что, по словам чиновников, может усложнить отслеживание источника «утечки», — цитирует издание РИА Новости.

Как ранее заявили в Кремле, утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

Телеканал CNN со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как стало известно, американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.