Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: за утечками документов стоит один человек в руководстве США

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Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что недавние утечки в СМИ секретных документов Пентагона, скорее всего, стали результатом действий одного лица в руководстве Соединённых Штатов, не согласного с политикой администрации американского президента Джо Байдена в сфере безопасности.

Об этом пишет РИА Новости.

«Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности — например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России», — сказал аналитик.

Джиральди добавил, что остаётся лишь гадать, сколько времени потребуется властям США, чтобы вычислить виновного с учётом того, что доступ к слитым сеть данным потенциально могли иметь сотни чиновников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

Газета Financial Times заявила, что отследить источник утечки «секретных документов» американского Минобороны очень сложно, учитывая то, что они были распечатаны и сфотографированы.

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